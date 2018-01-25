С вещами на выход: продавцы "Садовода" рассказали о втором за неделю пожаре

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Вой пожарных сирен, столб черного дыма и перепуганные люди с огромными сумками и манекенами, разбегающиеся в разные стороны, — сегодня утром в крупнейшем московском торговом комплексе "Садовод" в прямом смысле слова было жарко. Уже второй раз за неделю загорелся торговый павильон. О том, что творилось на месте ЧП и почему арендаторы торговых точек и продавцы не верят в случайность возгорания, — в материале РИА Новости.

Спасти любой ценой

"Чуть весь свой товар не угробила, еле успели с мужем вытащить! — восклицает продавщица 18-й линии рынка "Садовод", представившаяся Ольгой. — Мы только разложили вещи, не успели продать и несколько курток, как вверху что-то полыхнуло и пришлось быстро сворачиваться".

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Около девяти часов утра во втором павильоне рынка распространился резкий запах гари. Из-под крыши трехэтажного торгового павильона повалил густой и едкий дым. "Паники особо не было, но на 18-й и 19-й линиях образовалась небольшая давка, так как возгорание произошло где-то между ними, — продолжает Ольга. — Продавцы в первую очередь кинулись спасать не столько себя, сколько свой товар. Ведь если его потерять, то можно полностью разориться, а у многих семьи, кредиты и куча долгов".

© Фото : пресс-служба МЧС Москвы Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара на рынке "Садовод". 25 января 2018 © Фото : пресс-служба МЧС Москвы Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара на рынке "Садовод". 25 января 2018

В считаные минуты место ЧП оцепили охранники торгового комплекса. Подъехавшие сотрудники МЧС приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Спасатели также развернули оперативный штаб пожаротушения. "Общая площадь возгорания — около 250 квадратных метров. В целях безопасности на период проведения работ люди были выведены из зоны горения, — сообщили в ГУ МЧС России по городу Москве. — В тушении принимали участие около 100 человек личного состава и 20 единиц техники. Благодаря слаженным действиям, распространения огня удалось не допустить, и в 11 часов восемь минут пожар был ликвидирован". По данным ведомства, пострадавших нет.

Из-за пожара часть территории заволокло дымом, а на 14-м километре МКАД образовалась пробка. Даже водители автобусов, следующих к "Садоводу" от ближайших станций метро, узнав о бедствии, в сторону рынка ехать откровенно не хотели. "Там нечего сейчас делать, все горит, да и затор сильный, поедем примерно через полчаса, — заявил мужчина за рулем маршрутки у метро "Выхино".

"Могли поджечь"

За минувшую неделю это уже второй пожар на территории рынка. Так, в прошлую среду, 17 января, около десяти часов вечера загорелся трехэтажный торговый павильон. В тушении также принимали участие около 100 специалистов и 30 единиц техники. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. "Произошло возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Садовода".

© Фото : пресс-служба МЧС Москвы Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара на рынке "Садовод". 25 января 2018 © Фото : пресс-служба МЧС Москвы Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара на рынке "Садовод". 25 января 2018

Между тем сами продавцы в случайности не верят. "В Москве очень сильная конкуренция в торговой сфере, поэтому не исключено, что рынок могли поджечь, — рассказал РИА Новости владелец точки по продаже обуви Сухроб. — После первого пожара нам сказали про искру от сварочного аппарата и сейчас говорят то же самое, хотя никаких сварочных работ в этом месте не проводилось". Версии умышленного поджога придерживаются многие работники рынка. Впрочем, пояснить, кому именно это может быть выгодно, никто из собеседников так и не смог.

По другой версии, которую также выдвинули сотрудники рынка, в возгорании виновата электропроводка. "Она сильно перегружена и запросто могла коротнуть, — считает Дмитрий, владелец расположенного на территории рынка кафе. — Ведь на "Садоводе" трудятся тысячи человек. Говорят, что некоторые вместе со своими семьями живут здесь же, в вагончиках. Сейчас зима, и все они пользуются обогревателями. Конечно, это может привести к замыканию". Несколько сотрудников МЧС, опрошенных корреспондентом РИА Новости, также предположили, что воспламенение могло возникнуть из-за короткого замыкания. Однако точную причину установят только дознаватели.

© Фото : пресс-служба МЧС Москвы Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара на рынке "Садовод". 25 января 2018 © Фото : пресс-служба МЧС Москвы Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара на рынке "Садовод". 25 января 2018

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Им активно помогают и сами продавцы, стремящиеся поскорее возобновить торговлю. Даже день простоя, по их словам, несет колоссальный убыток. Сообщалось, что павильоны рынка "Садовод", пострадавшие еще при первом пожаре, могли быть не застрахованы. Собеседник РИА Новости из страховой сферы выразил сомнения в том, что какая-то компания возьмет на себя риск страховать ответственность владельцев такого объекта.

"Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Расположенный на МКАД рынок позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса превышает 40 гектаров. Здесь работают свыше восьми тысяч торговых павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.