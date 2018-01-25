С вещами на выход: продавцы "Садовода" рассказали о втором за неделю пожаре

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Вой пожарных сирен, столб черного дыма и перепуганные люди с огромными сумками и манекенами, разбегающиеся в разные стороны, — сегодня утром в крупнейшем московском торговом комплексе "Садовод" в прямом смысле слова было жарко. Уже второй раз за неделю загорелся торговый павильон. О том, что творилось на месте ЧП и почему арендаторы торговых точек и продавцы не верят в случайность возгорания, — в материале РИА Новости.
Спасти любой ценой
"Чуть весь свой товар не угробила, еле успели с мужем вытащить! — восклицает продавщица 18-й линии рынка "Садовод", представившаяся Ольгой. — Мы только разложили вещи, не успели продать и несколько курток, как вверху что-то полыхнуло и пришлось быстро сворачиваться".
Около девяти часов утра во втором павильоне рынка распространился резкий запах гари. Из-под крыши трехэтажного торгового павильона повалил густой и едкий дым. "Паники особо не было, но на 18-й и 19-й линиях образовалась небольшая давка, так как возгорание произошло где-то между ними, — продолжает Ольга. — Продавцы в первую очередь кинулись спасать не столько себя, сколько свой товар. Ведь если его потерять, то можно полностью разориться, а у многих семьи, кредиты и куча долгов".
Из-за пожара часть территории заволокло дымом, а на 14-м километре МКАД образовалась пробка. Даже водители автобусов, следующих к "Садоводу" от ближайших станций метро, узнав о бедствии, в сторону рынка ехать откровенно не хотели. "Там нечего сейчас делать, все горит, да и затор сильный, поедем примерно через полчаса, — заявил мужчина за рулем маршрутки у метро "Выхино".
"Могли поджечь"
За минувшую неделю это уже второй пожар на территории рынка. Так, в прошлую среду, 17 января, около десяти часов вечера загорелся трехэтажный торговый павильон. В тушении также принимали участие около 100 специалистов и 30 единиц техники. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. "Произошло возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Садовода".
По другой версии, которую также выдвинули сотрудники рынка, в возгорании виновата электропроводка. "Она сильно перегружена и запросто могла коротнуть, — считает Дмитрий, владелец расположенного на территории рынка кафе. — Ведь на "Садоводе" трудятся тысячи человек. Говорят, что некоторые вместе со своими семьями живут здесь же, в вагончиках. Сейчас зима, и все они пользуются обогревателями. Конечно, это может привести к замыканию". Несколько сотрудников МЧС, опрошенных корреспондентом РИА Новости, также предположили, что воспламенение могло возникнуть из-за короткого замыкания. Однако точную причину установят только дознаватели.
"Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Расположенный на МКАД рынок позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса превышает 40 гектаров. Здесь работают свыше восьми тысяч торговых павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.