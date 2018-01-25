НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Подростки в Саранске подожгли ящик для сбора пожертвований на лечение ребенка, пытаясь вытащить из него деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии.

"Сообщение от администрации торгового центра о поджоге урны для сбора пожертвований поступило в полицию 20 января. Есть видеозапись произошедшего, на ней видно, как возле урны крутятся несколько подростков, пытаясь вытащить деньги. В какой-то момент урна загорается, и они убегают", — сказал собеседник агентства.

По его словам, через несколько дней полиция нашла злоумышленников. Он уточнил, что всего подростков было четверо, но ящик подожгли двое из них.

В пресс-службе также сообщили, что они — ученики городской школы, им по 14-15 лет, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних они не состояли.

"Объясняя свой поступок, они сказали, что хотели достать деньги, но не смогли. И тогда школьники попытались расплавить зажигалкой пластик, из которого сделана урна. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, также решается вопрос о квалификации деяния", — добавили в пресс-службе.