Росгвардия проверит все самарские школы после ЧП с вооруженным подростком

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Росгвардия решила проверить все школы Самары после инцидента в школе №46, куда ученик прошел с дымовыми шашками и пневматическим оружием, сообщил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По данным местной полиции, учащийся пронес в здание пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Территориальное управление (Росгвардии) по Самарской области проводит проверку обеспечения безопасности в других школах города, поскольку это очень тревожный симптом, свидетельствующий о том, что беды, что называется, чудом не произошло", — сказал Хинштейн.

На прошлой неделе произошли сразу два ЧП в российских школах. В одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые – бывший и действующий ученики — задержаны.

Также произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на школьников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший и учитель.