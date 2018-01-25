В Электростали из школы-интерната госпитализировали девять детей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Девять воспитанников школы-интерната в подмосковной Электростали госпитализированы, врачи предполагают ротавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

"Сегодня, 25 января, из муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья с 5 утра в детскую городскую больницу были госпитализированы девять детей с жалобами на ухудшение самочувствия", — говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, по данному факту организована проверка. Издано распоряжение главы города о создании комиссии, в которую вошли представители управления образования, здравоохранения, Роспотребнадзора, комбината питания.

"В настоящий момент дети чувствуют себя удовлетворительно, у них взяты все необходимые анализы. Врачи предполагают ротавирусную инфекцию. Ситуация под контролем", — добавили в ведомстве.

В пресс-службе детского омбудсмена Московской области РИА Новости сообщили, что в больнице находятся 10 детей.

"Госпитализированы 13 детей, троих обратившихся за помощью забрали родители домой", — говорится в сообщении.