В Екатеринбурге ликвидировали аварию, из-за которой затопило центр города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Утечку, из-за которой холодной водой затопило часть центра Екатеринбурга, устранили, сообщила РИА Новости представитель городского "Водоканала".

Как сообщалось ранее, в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Белинского и Энгельса произошла утечка холодной воды. Из-за аварии образовался автомобильный затор. Вода местами почти достигала окон автомобилей.

"На Белинского во всех домах восстановлено водоснабжение. Дорогу почистили", — сказала собеседница агентства.