В Югре будут судить водителя грузовика, столкнувшегося с поездом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО, предстанет перед судом, сообщили в четверг в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера, и грузовика, перевозившего песок, произошло утром 9 сентября. По сведениям правоохранительных органов, грузовик по касательной въехал в поезд, в результате чего были повреждены четыре вагона.

Всего в аварии пострадали 20 человек, пятерым из них назначили амбулаторное лечение. Позже двое пострадавших скончались в больнице, в связи с чем следователи переквалифицировали уголовное дело, возбужденное после инцидента, на более тяжкую статью — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.

По информации следственного управления, причиной происшествия явилось нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения. Следователи считают, что он проигнорировал дорожные знаки, дорожную разметку, а также порядок пересечения железнодорожных путей.