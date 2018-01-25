СК проверит обстоятельства падения школьницы из автобуса в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. СК начал доследственную проверку информации о падении 12-летней школьницы из маршрутного автобуса в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Информация о происшествии на улице Богдана Хмельницкого поступила на станцию скорой помощи Железнодорожного района города в 08.01 мск четверга. По данным медиков, девочка сломала ногу и была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу №2. Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД области, школьница выпала из маршрутного автобуса.

"Проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о травмировании школьницы в результате падения из автобуса", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, школьница села в маршрутный автобус, и ее зажало дверью. Девочка попросила открыть дверь, что водитель и сделал, но автобус при этом не остановил, и ребенок выпал из маршрутки на полном ходу.

Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения области, девочка находится в травматологическом отделении областной детской клинической больницы №2. "Мама ребенка против общения с журналистами и не разрешила давать комментарии по поводу состояния своей дочери", — пояснил представитель департамента.