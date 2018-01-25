Под Самарой пьяный пациент ранил ножом фельдшера скорой

САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого жителя Самарской области, который, по данным областного минздрава, пьяным напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов.
"Когда медработники находились в квартире, мужчина нанес одному из них удар ножом. Прибывшие на место происшествия полицейские… задержали подозреваемого — безработного 27-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Сотрудники полиции установили и опросили свидетелей происшествия, собрали необходимые улики. В настоящее время пострадавший госпитализирован", — говорится в сообщении.
Как уточняет областной минздрав, бригада "скорой" прибыла в квартиру дома на улице Лазо, где "произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами, которые выясняли отношения на ножах".
"После оказания им помощи один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что нападавший не уйдет от ответственности", — сообщил областной минздрав в своем микроблоге в Twitter.
По факту нападения на фельдшера полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуально решение.
Вновь нападение на скорую. В Сызрани при выполнении своих обязанностей пострадал фельдшер скорой помощи. Бригаду медиков вызвали вчера вечером на ул. Лазо, где произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами, которые выясняли отношения на ножах.— Минздрав (@minzdrav__63) 25 января 2018 г.