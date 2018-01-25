Под Самарой пьяный пациент ранил ножом фельдшера скорой

САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого жителя Самарской области, который, по данным областного минздрава, пьяным напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов.

Как сообщает областной главк МВД, инцидент произошел вечером в среду в квартире одного из домов по улице Лазо в Сызрани, куда бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту.

"Когда медработники находились в квартире, мужчина нанес одному из них удар ножом. Прибывшие на место происшествия полицейские… задержали подозреваемого — безработного 27-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Сотрудники полиции установили и опросили свидетелей происшествия, собрали необходимые улики. В настоящее время пострадавший госпитализирован", — говорится в сообщении.

Как уточняет областной минздрав, бригада "скорой" прибыла в квартиру дома на улице Лазо, где "произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами, которые выясняли отношения на ножах".

"После оказания им помощи один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что нападавший не уйдет от ответственности", — сообщил областной минздрав в своем микроблоге в Twitter.

По факту нападения на фельдшера полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуально решение.

Вновь нападение на скорую. В Сызрани при выполнении своих обязанностей пострадал фельдшер скорой помощи. Бригаду медиков вызвали вчера вечером на ул. Лазо, где произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами, которые выясняли отношения на ножах. — Минздрав (@minzdrav__63) 25 января 2018 г.

​