Жителям поврежденного краном дома в Кирове разрешили вернуться в квартиры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Жильцы могут вернуться в квартиры, находящиеся в неповрежденной части дома, на который упал башенный кран в Кирове, сообщает в четверг администрация города.

В минувшую пятницу, 19 января, в 11.12 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении башенного крана на жилой двухэтажный дом. В результате происшествия погиб крановщик и пострадал один работник строительной организации. Из здания эвакуировали 12 жильцов. Повреждены три квартиры, находящиеся на втором этаже (№15,17,18). Кроме того, повреждены один легковой и один грузовой автомобили. СУСК по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после падения крана.

"Сегодня жителям дома будет объявлено о возможности заселения в квартиры", — сказал начальник МБУ "Кировское управление гражданской защиты" Михаил Вохмянин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, накануне вечером из Научно-производственного центра "Витрувий" было получено заключение о техническом состоянии неразрушенной части жилого дома по улице МОПРа, 109, в котором, в частности, говорится, что "дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении несущей способности строительных конструкций неразрушенной части здания, не выявлено, допускается эксплуатация неразрушенной части здания".

Он уточнил, что следующим шагом компания СМУ-12 должна заказать проект по восстановлению разрушенной части дома. Затем начнутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в случае положительного заключения о возможности восстановления здания подрядная организация СМУ-12 планирует провести ремонтные работы в месячный срок. До этого времени для жильцов, чьи квартиры пока непригодны для проживания, строительная компания будет арендовать жилье за собственный счет.

По данным ГУМЧС, в доме размером 20х15 метров 1952 года постройки находится 27 квартир, зарегистрировано 38 человек. Одна часть жителей разместилась в гостинице, другая – у родных и знакомых.