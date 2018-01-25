Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО полковника Захарченко

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко в рамках дела о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда, которым срок ареста в отношении Захарченко продлен до 8 марта, оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в решении тройки судей.

Расследование по трем эпизодам преступлений полковника Захарченко завершено, он знакомится с материалами дела. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск. Кроме того, по данному эпизоду арестован водитель Сенина.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.