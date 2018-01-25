В Ханты-Мансийске водителя такси обвиняют в изнасиловании девушки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв — РИА Новости. Водитель такси из Ханты-Мансийска обвиняется в изнасиловании пассажирки, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, вечером в один из дней января местная жительница, возвращаясь домой после работы, вызвала такси через приложение на мобильном телефоне. На вызов приехал автомобиль, за рулем которого находился 26-летний водитель.

"В пути мужчина заблокировал двери автомобиля и направился в безлюдное место, где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. В силу физического превосходства обвиняемого потерпевшая не смогла оказать должного сопротивления", — говорится в сообщении СУСК.

По данным следственного управления, вскоре после произошедшего мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, в настоящее время решением суда он арестован, ему предъявлено обвинение. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.