Ученик пронес в самарскую школу две винтовки и дымовые факелы

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Учащийся самарской школы пронес в здание учебного заведения на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

"По предварительной информации, сегодня утром один из учащихся, 2002 года рождения, пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних в настоящее время опрашивают учащихся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По сообщениям местных СМИ, ЧП произошло в техникуме сервиса производственного оборудования, где находились ученики школы №46, закрытой на ремонт. Учащийся 9-го класса успел взорвать две похожие на фаеры дымовые шашки в коридоре, а после зашел в класс и угрожал преподавателю и школьникам двумя винтовками, которые он смог пронести в чехле из-под гитары.