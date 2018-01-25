В Удмуртии осудили мужчину, который бросил младенца в погреб

УФА, 25 янв — РИА Новости. Почти к четырем годам лишения свободы приговорен житель Удмуртии по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью семимесячного сына — мужчина сначала запер ребенка в холодильнике, а потом в погребе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртии.

По данным ведомства, 36-летний житель Балезинского района Удмуртии проживал с сожительницей и семимесячным сыном.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой и увидел, что ребенок плачет. Это вызвало у него острую неприязнь. Он взял ребенка и запер его в холодильнике, через некоторое время достал оттуда, ударил его несколько раз по спине и затылку, а затем сбросил в подполье со словами, что его место теперь там", — сообщает следствие.

Отмечается, что в результате происшествия мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. По данным экспертизы, ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет десяти месяцев и пяти дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — добавили в СК.