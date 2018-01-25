На Кубани начали проверку после гибели двух человек при пожаре

КРАСНОДАР, 25 янв — РИА Новости. Проверка организована на Кубани, где при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в четверг утром после локализации пожара в частном доме в хуторе Коржевском были обнаружены тела 32-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы.

"По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как отмечает ведомство, для установления причин смерти погибших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.