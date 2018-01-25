Суд оставил в силе приговор мужчине, который похитил в ЕАО девочку

ХАБАРОВСК, 25 янв – РИА Новости. Суд Амурской области оставил без изменений приговор мужчине, который ранее получил 19 лет лишения свободы за похищение девочки в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Еврейской АО в четверг.

Ранее суд установил, что 21 января 2016 года житель Хабаровского края насильно посадил в свой автомобиль десятилетнюю девочку, которая шла в школу в селе Волочаевка ЕАО. Похитителя вместе с девочкой задержали полицейские в соседней Амурской области 23 января. Незадолго до задержания обвиняемый предпринял попытки скрыть похищение и приготовился к убийству ребенка, однако ему помешали сотрудники полиции.

Отмечается, что в августе 2017 года Райчихинским районным судом Амурской области осужденный признан виновным в похищении и приготовлению к убийству ребенка, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала приговор.

"В четверг, 25 января 2018 года, Амурским областным судом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы приговор районного суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Раскрыть похищение девочки помог 11-летний школьник, который стал очевидцем случившегося и сразу же сообщил об этом следователям. Благодаря его внимательности удалось выйти на след похитителя. В сентябре 2016 года по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина мальчика наградили благодарственной грамотой — "За содействие в решении возложенных на СК РФ задач".