В Свердловской области двое детей погибли при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Мальчик и девочка погибли в результате пожара в Свердловской области, сообщает в четверг региональное СУ СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 25 января в городе Полевской в одной из комнат на четвертом этаже общежития, расположенного на улице Свердлова. По факту возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

"Пожар возник, по имеющимся данным, в тот момент, когда все члены данной семьи спали. Женщине удалось выбраться на улицу через окно, при этом она получила переломы, с которыми была госпитализирована в больницу. Детям, к сожалению, спастись не удалось", — уточняет управление.

По информации областной прокуратуры, погибшие посещали детский сад, их мать характеризуется положительно, ранее в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала. Расследование дела взято прокуратурой на контроль.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа территориального ОВД установила личности погибших и их матери – девочки 2012, мальчика 2014 и женщины 1985 годов рождения. Он отметил, что гражданка работает уборщицей на одном из коммерческих предприятий Полевского, ее госпитализировали с термическим ожогом верхних конечностей, закрытым переломом правого предплечья со смещением и отравлением продуктами горения, а затем перевели в другую больницу для проведения операции.

По словам Горелых, женщина, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна. Сейчас она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, а потому вопрос о том, пыталась ли она спасти своих детей, пока остается не выясненным. Он добавил, что отрабатываются различные версии причин ЧП, в том числе связанная с замыканием электропроводки. Как он отметил, родственник пострадавшей сообщил, что некоторое время назад в ее комнате был сделан ремонт, заменена проводка, приобретена новая бытовая техника.