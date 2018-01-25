В Иркутске скончался полуторагодовалый ребенок, спасенный при пожаре

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. В больнице Иркутска в четверг скончался пострадавший во время пожара в селе Конторка Иркутской области полуторагодовалый ребенок, он стал пятой жертвой возгорания в частном доме, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме в селе Конторка погибли четыре человека, в том числе три малолетних ребенка. Еще один ребенок 2015 года рождения в тяжелом состоянии был госпитализирован в Тайшетскую районную больницу, а затем вертолетом медицины катастроф доставлен в Иркутск.

"В больнице города Иркутска скончался полуторагодовалый малыш, пятый пострадавший в результате пожара в селе Конторка Тайшетского района", — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СУСК РФ, полуторагодовалого мальчика вынес из горящего дома его 18-летний брат. Желая спасти из огня оставшихся в доме младших братьев и сестру, он вошел в горящее помещение, но обратно уже не вернулся.

По данному факту следственным отделом города Тайшета СУСК РФ по Иркутской области ведется расследование уголовного дела.