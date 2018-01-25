Никандров рассказал, кто предлагал ему взятку за освобождение Итальянца

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший первый заместитель руководителя ГСУ СК Москвы Денис Никандров рассказал, что это не руководители управления собственной безопасности СК РФ предлагали ему взятку за освобождение Итальянца (Андрея Кочуйкова), а другое высокопоставленное лицо в российских правоохранительных органах.

"Непосредственно с Максименко и Ламоновым никаких денежных средств мы не обсуждали, они не предлагали. Был у меня разговор один, коррупционного характера, но предложение поступило мне от другого лица, которое не является обвиняемым по делу. Это лицо занимает серьезное должностное положение в правоохранительных органах РФ и предложило, точнее, сообщило, что ему предложили некую сумму средств за переквалификацию дела Кочуйкова на самоуправство, и оно уже согласилось на эту сумму", — сказал Никандров, выступая в Мосгорсуде по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

Изначально Никандрову, Максименко и его заместителю Александру Ламонову вменялось получение от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Но спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова, но все за решение того же вопроса — освобождение Итальянца.

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой. Процесс начался 23 января в Мосгорсуде. В среду на слушаниях активно сотрудничающий со следствием Ламонов рассказал, как "из воздуха" получил полмиллиона долларов и передал их Максименко.

Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили Ламонов и Никандров.