Никандров рассказал, кто предлагал ему взятку за освобождение Итальянца

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший первый заместитель руководителя ГСУ СК Москвы Денис Никандров рассказал, что это не руководители управления собственной безопасности СК РФ предлагали ему взятку за освобождение Итальянца (Андрея Кочуйкова), а другое высокопоставленное лицо в российских правоохранительных органах.
Изначально Никандрову, Максименко и его заместителю Александру Ламонову вменялось получение от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).
После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой. Процесс начался 23 января в Мосгорсуде. В среду на слушаниях активно сотрудничающий со следствием Ламонов рассказал, как "из воздуха" получил полмиллиона долларов и передал их Максименко.
Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили Ламонов и Никандров.