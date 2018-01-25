В Туве подростка оштрафовали на пять тысяч рублей за поножовщину в школе

КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей тувинскому подростку, который дважды ударил одноклассника ножом, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Подросток обвинялся по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). За совершение преступления против личности несовершеннолетний судом признан виновным в предъявленном обвинении. Судом по ходатайству полиции уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, отмечает надзорное ведомство.

"В январе 2017 года в одной из средних общеобразовательных школ Бай-Тайгинского района между учениками возникла ссора, переросшая в драку. Учительница не успела прийти в класс, а школьники уже махали кулаками. Один из подростков достал нож и умышлено дважды ударил им в спину одноклассника, причинив ему телесные повреждения… Подростку назначено 5 тысяч рублей судебного штрафа, который придется выплачивать его родителям", — говорится в сообщении.

В соседней Бурятии в минувшую пятницу произошло нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. А в одной из школ Перми на прошлой неделе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.