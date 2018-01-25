В Воронеже школьница выпала из ехавшего автобуса

ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница попала в больницу в Воронеже после того, как выпала из ехавшего маршрутного автобуса, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Информация о происшествии на улице Богдана Хмельницкого поступила на станцию скорой помощи Железнодорожного района города в 08.01 мск четверга. По данным медиков, девочка сломала ногу и была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу №2.

"Девочка выпала из маршрутного автобуса", — сообщил представитель ГУМВД.

По его словам, мама ребенка не сразу обратилась в правоохранительные органы, поэтому детали происшествия еще устанавливаются. Также устанавливается степень тяжести травмы девочки.

По данным местных СМИ, школьница села в маршрутный автобус, и ее зажало дверью. Девочка попросила открыть дверь, что водитель и сделал, но автобус при этом не остановил, и ребенок выпал из маршрутки на ходу.