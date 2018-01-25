В Подмосковье после пожара в доме обнаружили три тела

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тел трех человек после пожара в Королеве, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Двадцать третьего января в правоохранительные органы города Королева поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина, а также на придомовой территории обнаружены тела трех человек. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Согласно предоставленным сведениям судмедэкспертизы, на телах погибших обнаружены телесные повреждения.

Следствием установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, также в доме и на территории собирались лица без определенного места жительства.

К настоящему времени по уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.