Уральскую защитницу прав женщин признали виновной в убийстве дочери

ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Присяжные заседатели признали виновной жительницу Челябинской области Алену Чеченеву (Лымарь), добившуюся для женщин в России права на суд присяжных, по делу об убийстве полугодовалого ребенка, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

По данным прокуратуры региона, вердиктом присяжных заседателей установлено, что Чеченева (до замужества — Лымарь) в поселке Бреды днем 23 февраля 2015 года, вооружившись неустановленным тупым твердым предметом, не менее 4 раз ударила свою дочку по голове. Ребенок погиб в тот же день от закрытой черепно-мозговой травмы. Прокуратура добавляет, что обвиняемая решилась на преступление, не желая осуществлять обязанности по воспитанию дочери. Она обвинялась в "убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"В среду коллегия присяжных заседателей в Челябинском областном суде (в Магнитогорске) большинством голосов признала Алену Чеченеву виновной в нанесении не менее 4 ударов по голове своей грудной дочери, отчего девочка скончалась на месте… По мнению присяжных, снисхождения подсудимая не заслуживает", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в ближайшие дни суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что Лымарь в 2015 году была осуждена районным судом Челябинской области к 8 годам колонии за убийство малолетнего. Она обратилась в Конституционный суд РФ с ходатайством о праве на суд присяжных для женщин, так как УПК РФ не допускал рассмотрение присяжными заседателями дел, в которых обвинение предъявлено женщинам. В феврале 2016 года КС РФ разрешил российским женщинам выбирать рассмотрение уголовных дел против них судом присяжных.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Челябинского облсуда, после решения КС РФ приговор Лымарь был пересмотрен облсудом и отменен, она была освобождена из-под стражи. СУСК уточнил, что расследование уголовного дела было возобновлено для последующего направления дела в облсуд для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Женщина находилась под подпиской о невыезде, но попыталась скрыться от следствия и была взята под арест 16 ноября 2017 года, пояснили в облсуде. В настоящее время она содержится под стражей.