Уральскую защитницу прав женщин признали виновной в убийстве дочери

ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Присяжные заседатели признали виновной жительницу Челябинской области Алену Чеченеву (Лымарь), добившуюся для женщин в России права на суд присяжных, по делу об убийстве полугодовалого ребенка, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.
"В среду коллегия присяжных заседателей в Челябинском областном суде (в Магнитогорске) большинством голосов признала Алену Чеченеву виновной в нанесении не менее 4 ударов по голове своей грудной дочери, отчего девочка скончалась на месте… По мнению присяжных, снисхождения подсудимая не заслуживает", — рассказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что Лымарь в 2015 году была осуждена районным судом Челябинской области к 8 годам колонии за убийство малолетнего. Она обратилась в Конституционный суд РФ с ходатайством о праве на суд присяжных для женщин, так как УПК РФ не допускал рассмотрение присяжными заседателями дел, в которых обвинение предъявлено женщинам. В феврале 2016 года КС РФ разрешил российским женщинам выбирать рассмотрение уголовных дел против них судом присяжных.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Челябинского облсуда, после решения КС РФ приговор Лымарь был пересмотрен облсудом и отменен, она была освобождена из-под стражи. СУСК уточнил, что расследование уголовного дела было возобновлено для последующего направления дела в облсуд для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Женщина находилась под подпиской о невыезде, но попыталась скрыться от следствия и была взята под арест 16 ноября 2017 года, пояснили в облсуде. В настоящее время она содержится под стражей.