Максименко считает, что его пытаются заставить оговорить себя и СК

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко заявил в Мосгорсуде, что ему поступают угрозы с целью заставить его оговорить себя и руководство ведомства.

"Вчера после допроса Александра Ламонова — и вообще, как ранее, так и по сей день — на меня оказывается давление, в том числе психологическое. Сегодня сотрудники СИЗО пытались мне не разрешить вынести материалы для сегодняшнего заседания, в том числе газеты, которые прошли всю необходимую цензуру", — рассказал полковник в ходе судебного процесса.

Сегодня же, по его словам, когда его конвоировали, "от сотрудника полиции в автозаке "КамАЗ", где меня почему-то везли одного, прозвучали в мой адрес угрозы физической расправы".

По его мнению, кто-то хочет, чтобы он "оговорил себя и руководство СК РФ".

Судья Олег Музыченко ответил, что данное заявление занесено в протокол судебного заседания, и сделал перерыв, чтобы доставить в зал генерала Дениса Никандрова, который будет в четверг допрошен в качестве свидетеля по этому делу. По другому делу о коррупции в СК РФ, из которого выделили дело Максименко, Никандров проходит обвиняемым.