Максименко считает, что его пытаются заставить оговорить себя и СК

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко заявил в Мосгорсуде, что ему поступают угрозы с целью заставить его оговорить себя и руководство ведомства.
Сегодня же, по его словам, когда его конвоировали, "от сотрудника полиции в автозаке "КамАЗ", где меня почему-то везли одного, прозвучали в мой адрес угрозы физической расправы".
По его мнению, кто-то хочет, чтобы он "оговорил себя и руководство СК РФ".
Судья Олег Музыченко ответил, что данное заявление занесено в протокол судебного заседания, и сделал перерыв, чтобы доставить в зал генерала Дениса Никандрова, который будет в четверг допрошен в качестве свидетеля по этому делу. По другому делу о коррупции в СК РФ, из которого выделили дело Максименко, Никандров проходит обвиняемым.