В Москве ликвидировали пожар на рынке "Садовод"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожарные службы ликвидировали возгорание на 14 километре МКАД в торговых павильонах рынка "Садовод" в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее источник в экстренной службе сообщил о том, что пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. Он отметил, что есть один пострадавший.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 11 часов 08 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

В прошлую среду на рынке произошёл пожар, он был ликвидирован уже ночью, его площадь составила 300 квадратных метров. В "Садоводе" сказали, что жертв и пострадавших нет, массовой эвакуации не потребовалось, поскольку ЧП произошло уже после закрытия рынка.