В районе московского рынка из-за пожара осложнено движение автомобилей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Движение автомобилей затруднено в районе рынка "Садовод", где в четверг снова произошел пожар, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее экстренные службы сообщили о возгорании на площади 20 квадратных метров павильона на третьей линии и эвакуации людей. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ. Позже источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что пожар локализован, пострадал один человек.

Как следует из данных сервиса, пробки скопились на улице Верхние поля и Новоегорьевском шоссе. Также затруднено движение на внутренней стороне МКАД в районе рынка "Садовод" и на прилегающих съездах.

Неделю назад на рынке также произошёл пожар, он был ликвидирован уже ночью. Его площадь составила 300 квадратных метров. В "Садоводе" сказали, что жертв и пострадавших нет, массовой эвакуации не потребовалось, поскольку ЧП произошло уже после закрытия рынка.

Рынок принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Расположенный на МКАД, он позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса составляет более 40 гектаров. Здесь работают свыше 8 тысяч торговых павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.