В Твери экс-полицейские пойдут под суд за нападение на дальнобойщиков

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двух бывших полицейских и их сообщников будут судить за нападение с травматическим пистолетом и слезоточивым газом на дальнобойщиков, перевозивших сигареты стоимостью свыше 5 миллионов рублей, на трассе М-10 в Тверской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Как уточняет прокуратура, злоумышленники "по независящим от них причинам не смогли осуществить задуманное" и были задержаны полицейскими.
"Уголовное дело направлено в Спировский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Обвиняемые заключены под стражу.