В Твери экс-полицейские пойдут под суд за нападение на дальнобойщиков

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двух бывших полицейских и их сообщников будут судить за нападение с травматическим пистолетом и слезоточивым газом на дальнобойщиков, перевозивших сигареты стоимостью свыше 5 миллионов рублей, на трассе М-10 в Тверской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным предварительного следствия, в июле 2017 года четверо обвиняемых, в том числе двое бывших полицейских, в форме сотрудников ГИБДД остановили две грузовые машины на 262-м километре трассы М-10 "Россия" в Спировском районе Тверской области. Они напали на водителей с травматическим пистолетом и слезоточивым газом, чтобы завладеть грузом — сигаретами компании "Филипп Моррис Ижора" стоимостью свыше 5 миллионов рублей.

Как уточняет прокуратура, злоумышленники "по независящим от них причинам не смогли осуществить задуманное" и были задержаны полицейскими.

"Уголовное дело направлено в Спировский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Обвиняемые заключены под стражу.