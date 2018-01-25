На Эльбрусе ищут двух альпинистов из Белоруссии

НАЛЬЧИК, 25 янв – РИА Новости. Спасатели приступили к поискам на Эльбрусе двух альпинистов из Белоруссии, которые уже больше недели не выходят на связь, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 9.45 мск в четверг поступило сообщение, что не зарегистрированная у спасателей группа из двух альпинистов из Белоруссии с 17 января не выходит на связь", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 10.00 на поиски спортсменов на восточный склон Эльбруса выдвинулась группа из восьми спасателей эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.