Мэру Махачкалы предъявили обвинение

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, в марте 2016-го Мусаев подписал постановление о передаче ОАО "АСПК" земельного участка площадью около 17,5 гектара. Эта земля была собственностью республики, организация заплатила за нее 1,1 миллиона рублей, хотя рыночная стоимость составляла более 81 миллиона.

Ущерб региональному бюджету оценили в 80 миллионов рублей.

В рамках дела обыски прошли у самого Мусаева, а также у его подчиненных, которые занимались подготовкой документов для передачи участка.

По словам Петренко, проверяется причастность мэра "к другим возможным аналогичным преступлениям".

Глава города находится под арестом, он свою вину не признает.

Муса Мусаев занял пост мэра в 2015 году, до этого он был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.