В Воронеже потушили пожар на хладокомбинате

ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на территории хладокомбината в Воронеже, сообщило региональное управление МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 08.42 мск в четверг. По предварительной информации, в пристройке к цеху хладокомбината загорелись опилки на площади 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали порядка 10 человек. В 09.49 мск пожар был локализован.

"В 10.17 мск пожар ликвидирован… Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Представитель управления МЧС подтвердил РИА Новости, что пострадавших в результате пожара нет.