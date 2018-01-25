В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей

ХАБАРОВСК, 25 янв – РИА Новости. Двое маленьких детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в поселке Менделеево в Комсомольске-на-Амуре, мужчина-инвалид успел спастись, сообщило ГУМЧС России по региону.

По предварительным данным, пожар начался с печи, которую утром затопили взрослые жильцы и ушли. В доме в это время остались двое детей 4-5 лет и мужчина. Он инвалид и имеет проблемы с психическим здоровьем.

Уточняется также, что во время наводнения 2013 года этот дом был затоплен. Вместе с другими домами в этой местности его признали непригодным для проживания. Всем гражданам предоставили новое жилье. Однако люди по-прежнему не покидают обжитых мест.

"Сообщение о пожаре поступило утром 25 января. Он возник в одноэтажном деревянном жилом доме с печным отоплением. Незамедлительно к месту прибыли пожарные расчеты. Из горящего дома они вынесли двух детей и передали врачам скорой помощи, однако все проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Мужчина-инвалид успел покинуть дом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные потушили огонь в течение часа. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. От огня пострадали домашние вещи, внутренняя отделка, чердачное перекрытие, внутренняя конструкция крыши.

Как удалось установить дознавателям Госпожнадзора, по предварительным данным, очаг пожара расположен около печи. По словам мужчины, который был дома вместе с детьми, когда он проснулся, увидел пожар и вышел из дома. Внутри уже был дым.

Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".