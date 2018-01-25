В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей

ХАБАРОВСК, 25 янв – РИА Новости. Двое маленьких детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в поселке Менделеево в Комсомольске-на-Амуре, мужчина-инвалид успел спастись, сообщило ГУМЧС России по региону.
Уточняется также, что во время наводнения 2013 года этот дом был затоплен. Вместе с другими домами в этой местности его признали непригодным для проживания. Всем гражданам предоставили новое жилье. Однако люди по-прежнему не покидают обжитых мест.
"Сообщение о пожаре поступило утром 25 января. Он возник в одноэтажном деревянном жилом доме с печным отоплением. Незамедлительно к месту прибыли пожарные расчеты. Из горящего дома они вынесли двух детей и передали врачам скорой помощи, однако все проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Мужчина-инвалид успел покинуть дом", — говорится в сообщении.
Как удалось установить дознавателям Госпожнадзора, по предварительным данным, очаг пожара расположен около печи. По словам мужчины, который был дома вместе с детьми, когда он проснулся, увидел пожар и вышел из дома. Внутри уже был дым.
Как сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".