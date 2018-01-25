Экс-главу Татфондбанка вновь госпитализировали из СИЗО

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был вновь госпитализирован из СИЗО в связи с ухудшением самочувствия, сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану в четверг.

Как отмечает УФСИН, 22 января "Мусин обратился в медицинскую часть СИЗО с жалобами на ухудшение самочувствия". "По оценке состояния здоровья медицинскими работниками учреждения было принято решение о вывозе Мусина в больницу для осужденных для оказания ему более квалифицированной медицинской помощи и дальнейшего обследования", — говорится в сообщении.

За время нахождения в СИЗО это уже третья госпитализация Мусина.

В среду следствие обратилось в Приволжский районный суд Казани с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Мусина с содержания под стражей на домашний арест.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта 2017 года, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. Последний раз мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мусина была продлена судом до 16 февраля.

В ходе судебного заседания в декабре адвокат Мусина ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного на более мягкую ввиду его состояния здоровья. В ходатайстве было отмечено, что за время следствия Мусин дважды был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Заседание проходило без подозреваемого, в суд была предоставлена справка о том, что по состоянию здоровья он в заседании участвовать не может.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей. Следователи провели обыски, наложили арест на имущество подозреваемого.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.