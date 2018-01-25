В Воронеже локализовали пожар на территории хладокомбината

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Пожар на территории хладокомбината "Холод" в Воронеже локализован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, пожар возник в 8.42 мск по адресу: Московский проспект, 1. Здесь располагается предприятие "Холод".

"Произошло загорание опилок на площади 100 квадратных метров в пристройке к цеху. На данный момент пожар локализован, с минуты на минуту он будет ликвидирован", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на место направлен пожарный поезд.

"Его (поезд) вызвали, но потом отменили, потому что в нем нет необходимости. На место были стянуты все силы, потому что на предприятии есть аммиак, поэтому к нему повышенное внимание со стороны пожарных служб", — подчеркнул представитель ведомства.