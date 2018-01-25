В воронежской больнице пожилой мужчина ударил щипцами медсестру

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мужчина ударил медсестру щипцами в область нижней челюсти в воронежской больнице, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

По предварительным данным, 22 января 2018 года около 19.20 61-летний житель Воронежа, доставленный в БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1" для оказания медпомощи без каких-либо видимых причин взял с металлического стеллажа щипцы и нанес ими не менее одного удара в область нижней челюсти медицинской сестры.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей… "хулиганство", — говорится в сообщении.