Площадь пожара на московском рынке "Садовод" выросла до 250 "квадратов"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Площадь пожара в торговом павильоне на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы увеличилась до 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 20 квадратных метров павильона на третьей линии и эвакуации людей.

"Площадь пожара составляет 250 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Расположенный на МКАД, он позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса составляет более 40 гектаров. Здесь работают свыше 8 тысяч торговых павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.

В прошлую среду на рынке произошёл пожар, он был ликвидирован уже ночью, его площадь составила 300 квадратных метров. В "Садоводе" сказали, что жертв и пострадавших нет, массовой эвакуации не потребовалось, поскольку ЧП произошло уже после закрытия рынка.