Источник: в Воронеже на тушение хладокомбината направили пожарный поезд

Пожарные на месте пожара на территории хладокомбината Холод в Воронеже. 25 января 2018

Пожарные на месте пожара на территории хладокомбината Холод в Воронеже. 25 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожарный поезд направлен на тушение возгорания на территории хладокомбината "Холод" в Воронеже, идёт эвакуация персонала, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На Московском проспекте на территории ЗАО "Холод" горит двухэтажное здание размером 100 на 150 метров. Площадь пожара составляет порядка 150 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту ЧП направлены пожарный поезд и мобильная лаборатория для измерения уровня вредных веществ. Из здания эвакуированы порядка 10 человек.

По данным ГУМЧС по региону, пожар локализован. В тушении возгорания участвуют 10 отделений пожарно-спасательных частей.