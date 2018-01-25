СК выясняет обстоятельства гибели инженера секретного КБ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Петербургу проводит доследственную проверку по факту обнаружения мёртвым в своей квартире 30-летнего инженера морского конструкторского бюро "Малахит", сообщил РИА Новости в четверг представитель ведомства.
"Тело мужчины было обнаружено в квартире, по данному факту проводится доследственная проверка", — сказал представитель СК.
По данным источника, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит", которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.