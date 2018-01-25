В Магнитогорске задержали директора цирка по подозрению во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора цирка Магнитогорска Олега Хотима, подозреваемого в получении взятки, мужчина задержан, сообщило в четверг следственное управление СКР по Челябинской области.

По данным следствия, 24 января в Челябинске подозреваемый получил взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму 1 миллион рублей. Ранее им была получена часть взятки в размере 30 тысяч рублей, уточняет следствие.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала ФКП "Росгосцирк" "Магнитогорский госцирк" Олега Хотима, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.