Сибиряк притворился немым, чтобы получить миллионную компенсацию

КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. Житель Железногорска Красноярского края сделал себе поддельную инвалидность и имитировал немоту и утрату способности двигать руками, якобы полученные в результате заболевания из-за работы на производстве, пытаясь получить миллионную выплату, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, установлено, что подозреваемый, уволившись с предприятия, решил получить крупную страховую выплату, которая предоставляется тем, кто в период работы получил заболевание, повлекшее инвалидность. Полицейские выяснили, что мужчина вступил в сговор с врачом, которая помогла ему получить ложные документы о наличии серьезного заболевания и поспособствовала получению фиктивной истории болезни, в результате чего ему была установлена инвалидность второй группы.

"На основании ложных документов мужчине были назначены выплаты в размере 4,5 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник предоставил документы об инвалидности в отдел кадров предприятия с целью получения страховой выплаты в размере свыше одного миллиона рублей. Получение незаконной выплаты было пресечено сотрудниками полиции", — сказал Кишкурин.

Он добавил, что "мужчина притворился, будто потерял способность говорить и двигать руками, якобы от перенесенного инсульта, которого не было". Проведенные экспертизы доказали, что он здоров, а заключение о наличии у него инвалидности является фиктивным.

В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении социальных выплат).