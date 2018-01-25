Сибиряк притворился немым, чтобы получить миллионную компенсацию

КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. Житель Железногорска Красноярского края сделал себе поддельную инвалидность и имитировал немоту и утрату способности двигать руками, якобы полученные в результате заболевания из-за работы на производстве, пытаясь получить миллионную выплату, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.
"На основании ложных документов мужчине были назначены выплаты в размере 4,5 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник предоставил документы об инвалидности в отдел кадров предприятия с целью получения страховой выплаты в размере свыше одного миллиона рублей. Получение незаконной выплаты было пресечено сотрудниками полиции", — сказал Кишкурин.
В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении социальных выплат).