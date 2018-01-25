Источник сообщил о приостановке движения поездов на фиолетовой ветке метро

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В Москве движение поездов метро от станции "Щукинская" в центр остановили после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"На станции "Щукинская" фиолетовой ветки метро человек упал на рельсы. Движение остановлено, напряжение сняли. В настоящий момент человек находится под поездом, экстренные службы выехали", — сказал собеседник агентства.
Удалось ли упавшему на рельсы человеку выжить, уточняется. Мужчина это или женщина, также пока неясно.
"Нет движения поездов от станции Спартак до станции Октябрьское поле из-за инцидента с пассажиром. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом", — добавляется в сообщении, опубликованном на канале.
9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 января 2018 г.