На Алтае погиб игравший со спичками четырехлетний мальчик

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб в Алтайском крае, загоревшись во время игры со спичками, организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК России Ольга Чеснокова.

"Двадцать пятого января 2018 года в Тюменцевской центральной районной больнице скончался 4-летний ребенок, доставленный накануне в медицинское учреждение с обширными термическими ожогами тела. По данному факту… проводится доследственная проверка", — сказала Чеснокова.

По предварительным данным, днем 24 января в селе Тюменцево в частном доме во время отсутствия взрослых двое малолетних детей взяли спички. Во время игры загорелось постельное белье, после чего на одном из мальчиков вспыхнула одежда. Вбежавшая в дом родственница ребенка потушила огонь. Мальчик с сильными ожогами тела был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.