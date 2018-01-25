Самолет Бе-200 начал поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Самолет Бе-200 приступил к облету района поисков судна "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого находится 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. По данным спасцентра, на месте поисков нашли 2 спасжилета, буй, бытовой мусор и швартовую бухту.

"Самолет Бе-200 приступил к обследованию территории, ждем информации от него", — сказал собеседник.

Ранее некоторые СМИ сообщили об обнаружении радиобуя и 3 спасжилетов. Специалист опроверг эту информацию

"Там найдено 2 жилета и обычный рыболовецкий буй, не аварийный буй", — сказал собеседник.