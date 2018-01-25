На Сахалине возбудили дело после пропажи рыболовного судна

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Сахалине возбудили уголовное дело после потери связи с рыболовным судном "Восток". Об этом сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Дарья Немцева.

Расследование ведется по части 3 статьи 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Восток" держал курс из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области после ремонта. На борту было двадцать человек. Сегодня около пяти утра по местному времени на судне сработал аварийный радиобуй, затем связь с ним пропала.

Проводится спасательная операция, в которой участвуют силы Тихоокеанского флота, несколько вертолетов, а также самолеты Ан-26 и Бе-200.

Предположительно, "Восток" находится в нейтральных водах. В районе его пропажи действует штормовое предупреждение, температура воды не выше нуля градусов. В зоне поисков нашли два спасательных жилета.

Судовладелец — "ДВ Флот", порт приписки "Востока" — Невельск.

По информации источника РИА Новости, среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Красноярского и Приморского краев. Кроме того, на борту находились выходцы из Молдавии и Азербайджана.