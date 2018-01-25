В Москве ликвидировали крупный пожар в тепличном комплексе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Специалисты МЧС ликвидировали крупный пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров в тепличном комплексе на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар в тепличном комплексе по адресу: 16-я Парковая, дом 2, ликвидирован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, люди не пострадали", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, тепличное хозяйство принадлежит Измайловскому производственному управлению ГБУ "Озеленение". Горели три теплицы размером 15 на 150 метров каждая и пристройки к ним. Обстоятельства возгорания выясняются.