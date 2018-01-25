В Липецке устранили оставившую около трех тысяч жителей без воды аварию

ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Специалисты Липецкой городской энергетической компании устранили аварию, которая привела к отключению водоснабжения в 720 домах, где проживают около 2,7 тысячи человек, сообщает региональное управление МЧС.
"В 23.40 (мск) 24.01.2018 аварийно-восстановительные работы по устранению отключения холодного водоснабжения завершены. Водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.
В среду произошла еще одна крупная авария на водопроводе в Липецкой области. Около 10.00 мск прорыв трубы в Ельце привел к отключению водоснабжения в 518 домах, где проживают 1,3 тысячи человек. Аварию устранили около 14.30 мск.