На Сахалине оценили шансы найти пропавшее в Японском море судно

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Шансы на спасение моряков с судна "Восток" высоки, потому что в месте предполагаемой пропажи оживленное судоходство, сообщает правительство Сахалинской области.

Рыболовецкое судно шло из Южной Кореи в порт Холмск. В четверг утром по местному времени экипаж подал аварийный сигнал, но потом перестал выходить на связь. На борту находится 21 человек. Следователи начали проверку. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, буй, бытовой мусор и швартовую бухту.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов также опроверг информацию о найденном мусоре и рыбацком буе. По его словам, пустую бочку ошибочно приняли за буй.

"Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции", — сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.