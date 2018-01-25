На Сахалине оценили шансы найти пропавшее в Японском море судно

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Шансы на спасение моряков с судна "Восток" высоки, потому что в месте предполагаемой пропажи оживленное судоходство, сообщает правительство Сахалинской области.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов также опроверг информацию о найденном мусоре и рыбацком буе. По его словам, пустую бочку ошибочно приняли за буй.
"Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции", — сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.