ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. МЧС открыло "горячую линию" для поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. На месте поисков нашли два спасжилета.

"В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона "горячей линии": 8 (423) 239-99-99", — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, родственники моряков могут получить информацию и психологическую помощь по телефону "горячей линии".