ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Спасательное судно прибудет к месту поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море к вечеру четверга, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского морского спасательно-координационного центра Росморречфлота Минтранса России.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. На месте поисков нашли 2 спасжилета.

"Спасательное судно подойдет на место поисков около 20.00 местного времени, если погода не ухудшится", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что спасатели прослушивают радиобуй, сигнал бедствия до сих пор проходит.

"Радиобуй может какое-то время работать и под водой", — пояснил собеседник.