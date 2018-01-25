ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Спасательное судно прибудет к месту поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море к вечеру четверга, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского морского спасательно-координационного центра Росморречфлота Минтранса России.
"Спасательное судно подойдет на место поисков около 20.00 местного времени, если погода не ухудшится", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что спасатели прослушивают радиобуй, сигнал бедствия до сих пор проходит.
"Радиобуй может какое-то время работать и под водой", — пояснил собеседник.