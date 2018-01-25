Температура воды в районе поиска пропавшего судна не выше нуля градусов

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Температура воды в районе Японского моря, где пропало судно "Восток", не выше нуля градусов, рассказали РИА Новости дежурный синоптик Примгидромета.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. На месте поисков судна нашли два спасательных жилета.

"Сейчас у нас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно. Поверхностная температура воды в том районе не выше нуля градусов", — рассказал собеседник.

Как отметил РИА Новости пресс-секретарь Примгиродмета Виктор Чулков, сейчас в районе поисково-спасательной операции ветер скоростью 15-20 метров в секунду, высота волн 3,5-4,5 метра. Штормовая погода сохранится сутки.