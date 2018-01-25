Температура воды в районе поиска пропавшего судна не выше нуля градусов

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Температура воды в районе Японского моря, где пропало судно "Восток", не выше нуля градусов, рассказали РИА Новости дежурный синоптик Примгидромета.
"Сейчас у нас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно. Поверхностная температура воды в том районе не выше нуля градусов", — рассказал собеседник.
Как отметил РИА Новости пресс-секретарь Примгиродмета Виктор Чулков, сейчас в районе поисково-спасательной операции ветер скоростью 15-20 метров в секунду, высота волн 3,5-4,5 метра. Штормовая погода сохранится сутки.