В Екатеринбурге уточнили данные о количестве пострадавших при взрыве газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва двух газовых баллонов в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, по факту начата доследственная проверка, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД, взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. В результате оказались повреждены внутренние стены коридора в подъезде, двери трех квартир и пассажирский лифт. По информации областного ГУ МЧС, в здании взорвались два пятилитровых газовых баллона. Ранее компания "Екатеринбурггаз" сообщала о пяти пострадавших детях и шести взрослых.

"В результате инцидента, по имеющейся информации, пострадал один человек, который от госпитализации отказался, сведения о наличии иных пострадавших в ходе проверки не подтверждаются", — уточняет управление.

Управление подтверждает данные свердловской полиции о том, что ЧП случилось после того, как один из жителей дома вышел покурить, после чего произошел взрыв. Мужчина оказался единственным пострадавшим. По факту ведется доследственная проверка.

Следователи СКР осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев инцидента, вместе с сотрудниками МЧС выясняют причины произошедшего. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Добавляется, что, по сведениям регионального МЧС, опасности для населения нет. В настоящее время отселены только жители трех квартир, которые оказались повреждены в результате взрыва. Доступ в разрушенную взрывом секцию сейчас ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии. Отопление, а также газо- и электроснабжение в подъезде, где произошло происшествие, сейчас функционируют в штатном режиме.