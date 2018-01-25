В Якутии возбудили дело после обрушения потолка в доме для сирот

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили дело по факту обрушения потолка в доме для сирот в селе Сунтар, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК России по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Ранее сообщалось, что в Сунтаре в понедельник в четырехквартирном жилом доме, построенном в 2013 году для детей-сирот, обрушился потолок. Пострадавших нет. Застройщиком объекта являлся индивидуальный предприниматель, заказчик — Сунтарский район.

"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении индивидуального предпринимателя, который в качестве подрядчика производил строительные работы по возведению жилого дома в селе Сунтар, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала она.

Как отметила Дворецкая, подрядчик, по условиям контракта, был обязан произвести работы по комплектации и строительству дома собственными силами и силами субподрядных организаций. При этом он должен был соблюсти график строительства и обеспечить качество и безопасность строительных работ.

Дворецкая сообщила, что согласно заключению специалиста строительной отрасли, вероятной причиной обрушения явилась недостаточная опора обрушившейся балки на опорную стену помещения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.